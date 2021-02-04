新安县正村镇西沟村村民被封控管理18天 志愿服务队上门送温暖

昨日，记者在新安县正村镇西沟村村民武帅的抖音上看到，“新安加油”“正村加油”“西沟加油”是出现最多的词语。他在抖音上发布他和家人在封控管理期间的生活片段，还晒出志愿者送来的生活物资，表达了大家战胜疫情的信心。

志愿者送来的生活物资(抖音截图)

昨日，记者在新安县正村镇西沟村村民武帅的抖音上看到，“新安加油”“正村加油”“西沟加油”是出现最多的词语。他在抖音上发布他和家人在封控管理期间的生活片段，还晒出志愿者送来的生活物资，表达了大家战胜疫情的信心。

受疫情影响，截至今年1月17日，武帅和家人在西沟村的老家被封控管理了18天。35岁的武帅在新安县县城工作和生活，去年12月30日晚上，他因家事回到老家，第二天赶上了新安县出现疫情。

疫情发生后，专家组经综合分析研判疫情发展形势，将新安县分区域划定为封控区、管控区和防范区。其中，新安县正村镇镇区及西沟村被划定为封控区。武帅和家人按照封控区管理要求，足不出户，生活用品由志愿者送上门，生活保障没有问题。

“我们收到了芹菜、土豆、洋葱、蒜苗、白菜等蔬菜，还有鸡蛋、火腿肠、牛奶、面粉、食用油等，都是免费的。”武帅说，在封控管理期间，他和家人持续感受到党和政府的关怀，心里很暖。

武帅患有高血压，需要每天服药，由于此前准备的药量不够，他打电话联系村干部，志愿者很快送药上门。此外，每天9时，志愿者准时送来中药汤剂，让武帅和家人服用，增强抵抗力。

今年1月17日17时，武帅接到了村干部打来的电话，西沟村解除封控。“听到解封的消息，我高兴极了。”武帅说。

记者从新安县正村镇获悉，自疫情发生以来，正村镇组建了以领导班子成员牵头、科级干部驻地协调，镇、村(社区)干部和县医疗队组成的300余人的志愿服务队，既负责全镇的秩序管控、核酸检测、卡点值守、心理疏导等，又承担大批量物资配送任务。

连日来，志愿服务队累计为封控区居家隔离群众配送米面粮油、蔬菜及水果17000余件。针对群众的药品需求，志愿者每天统计、汇总、采购，并送到群众家门口。此外，正村镇还为居家隔离群众发放爱心联系卡，提供“订单式”服务，保障群众生活无忧。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 高月 王位高）