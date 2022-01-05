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洛龙区首批12家社区体育公园，选址这些地方【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.18 22:13

 　　篮球场、乒乓球场、儿童沙坑、智慧步道、林下棋盘……18日，记者在洛龙区市府东街与古城快速路口南侧的厚德园看到，这里正在进行改造提升，更新部分游园服务设施，一派忙碌场面。

　　据了解，厚德园是洛龙区正在实施的首批社区体育公园之一，有望在春节前实现大头落地，随后将以崭新面貌为群众提供更丰富的体育休闲服务。 

　　建设一批社区体育公园，是洛阳市与河南邓亚萍体育产业投资基金合作，着力发挥政府与市场主体的作用，推动洛阳在全国率先探索建立依托社区、公益性和经营性相结合的全民健身体系，有效助力青年友好型城市建设的重要举措。

　　洛龙区相关负责人介绍，按照洛阳市委市政府部署，洛龙区积极行动、试点先行，去年11月就启动了相关选址等工作。

　　以正在建设的厚德园社区体育公园为例，该公园在现有厚德园基础上改造提升，可服务覆盖周边15分钟健身圈内的开元路街道等数万户群众。

　　厚德园社区体育公园主要以园内10个点位为重点进行提升，新建了长达1公里的智慧步道，增设了篮球、羽毛球、乒乓球、网球、毽球等运动场地，并征求周边群众意愿，增设了沙坑、滑滑梯、木马等儿童游乐设施和一些老年人喜欢的休闲设施，更好满足不同年龄段人群的运动健身需求。同时，还配套了便利店、公厕等服务设施。

　　“我们首批社区体育公园共试点建设了12个，分为社区公共场地改造、利用游园改造和龙门大道绿化沿线改造三类。”洛龙区相关负责人介绍，其中，位于龙瑞A区、龙瑞B区和二郎庙游园的3个社区体育公园已经投用，剩余的正在加快建设中。

　　——利用社区公共场地改造的有：龙瑞A区、龙瑞B区、龙富小区、龙泰A区、龙祥小区、龙祥东社区；

　　——利用游园改造的有：厚德园、二郎庙游园、张衡街游园、奥体花城游园；

　　——利用龙门大道绿化带改造的有：关西游园、修业坊游园。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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