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洛阳两家单位获批建设河南省技术创新中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.03 17:18

　　3日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，省科技厅日前公布了2021年拟建设河南省技术创新中心名单，全省共有8家单位入选，洛阳LYC轴承有限公司牵头建设的河南省轴承技术创新中心、普莱柯生物工程股份有限公司牵头建设的河南省兽用药品技术创新中心榜上有名。

　　河南省轴承技术创新中心将围绕高端轴承创新发展关键技术问题，通过整合轴承上下游产业链的优势创新资源，攻克解决一批制约轴承及其配套产业发展的共性关键技术瓶颈，转化推广一批先进技术和标准，积累储备一批核心技术知识产权，支撑全省高端装备制造业高质量发展。

　　河南省兽用药品技术创新中心将围绕动物疫病预防、诊断、治疗等产业链上下游，实施一批重大科技项目，开发一批新产品，孵化一批科技型中小企业，建成国内领先、国际先进的技术创新支撑平台，支撑河南省兽药产业高质量发展。

　　河南省技术创新中心是我省技术创新体系建设的重要组成部分，以行业重大、关键、共性前沿技术研发与应用为核心任务，产学研协同推动科技成果转化与产业化，为产业升级提供持续的技术创新供给，在推动高质量发展过程中发挥战略引领作用。此前，中信重工机械股份有限公司获批组建河南省智能矿山技术创新中心。(记者 戚帅华 文/图 通讯员 韩冬)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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