今后，文化旅游咨询、投诉均可拨打“12345”

2日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》的文件精神和国家文化和旅游部通知的具体要求，该局原使用的文化市场咨询、投诉电话：12318；旅游市场咨询、投诉电话：66612301、64310882；自即日起停止使用，并入“12345”政务服务便民热线，如有咨询、投诉请拨打“12345”政务服务便民热线。

2日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》的文件精神和国家文化和旅游部通知的具体要求，该局原使用的文化市场咨询、投诉电话：12318；旅游市场咨询、投诉电话：66612301、64310882；自即日起停止使用，并入“12345”政务服务便民热线，如有咨询、投诉请拨打“12345”政务服务便民热线。（记者 李冰 通讯员 李雅娟）