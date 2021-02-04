今后，文化旅游咨询、投诉均可拨打“12345”

2日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》的文件精神和国家文化和旅游部通知的具体要求，该局原使用的文化市场咨询、投诉电话：12318；旅游市场咨询、投诉电话：66612301、64310882；自即日起停止使用，并入“12345”政务服务便民热线，如有咨询、投诉请拨打“12345”政务服务便民热线。
2日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》的文件精神和国家文化和旅游部通知的具体要求，该局原使用的文化市场咨询、投诉电话：12318；旅游市场咨询、投诉电话：66612301、64310882；自即日起停止使用，并入“12345”政务服务便民热线，如有咨询、投诉请拨打“12345”政务服务便民热线。
2日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》的文件精神和国家文化和旅游部通知的具体要求，该局原使用的文化市场咨询、投诉电话：12318；旅游市场咨询、投诉电话：66612301、64310882；自即日起停止使用，并入“12345”政务服务便民热线，如有咨询、投诉请拨打“12345”政务服务便民热线。（记者 李冰 通讯员 李雅娟）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605