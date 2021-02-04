新书首发！《万安山史话》添彩伊滨文旅

今日10时，“宣传万安史话打造人文伊滨”——伊滨经开区(示范区)地情系列丛书之一《万安山史话》首发仪式在伊滨区科技大厦举行。

今日10时，“宣传万安史话打造人文伊滨”——伊滨经开区(示范区)地情系列丛书之一《万安山史话》首发仪式在伊滨区科技大厦举行。

据悉，《万安山史话》于2019年7月开始组织编写，于2021年11月正式出版，运用记叙、说明、描写等表达方式进行写作，内容涉及地舆、诗集、轶事、传说、重要人物以及石刻文化等，系统介绍了万安山一带的风土人情，并从不同角度对万安山的文化内涵进行全面解读，对保护好、传承好伊滨历史文化遗产具有重要意义。

活动现场，《万安山史话》主编谢建科生动讲述了作品的创编过程，洛阳万安山建设发展有限公司等与会单位接受赠书。伊滨区党政办主任高浩峰表示，万安山是伊滨区打造科技产业新城重要的历史文化自然资源平台，本次活动旨在通过宣传万安山厚重的文化底蕴，把伊滨区文化资源优势更好地转化为发展优势，助力伊滨打造具有核心竞争力的文旅品牌，促进伊滨文旅融合发展，让伊滨经开区(示范区)成为远近闻名、令人流连忘返的文化旅游“打卡地”。

活动结束后，领导嘉宾一行前往万安山山顶公园调研，亲身感受万安山秀美的自然风光与独有的文化魅力。(记者 谢钰旸 文/图)