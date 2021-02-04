新安县发现4名新冠肺炎无症状感染者

2021年12月31日晨，新安县人民医院在例行核酸检测中发现2名新冠肺炎无症状感染者。 关于我县发现4名新冠肺炎无症状感染者的情况通报 2021年12月31日晨，新安县人民医院在例行核酸检测中发现2名新冠肺炎无症状感染者。我县立即启动应急机制，迅速开展流调、检测、隔离、治疗、消杀等相关工作，后续又发现2名无症状感染者。现将有关情况通报如下： 无症状感染者1：女，41岁，新安县正村镇人，近14日内在正村镇辖区内活动，无外出旅居史；12月31日核酸检测阳性，被判定为无症状感染者。 无症状感染者2：系无症状感染者1的丈夫，男，43岁，新安县正村镇人。2021年12月18日，付某某从四川省成都市崇州市大划镇捷普电子厂宿舍门口乘坐大巴，12月19日01:00左右到达灵宝服务区休息4小时，19日09:00左右到达洛阳汽车站附近，10:00左右乘坐701路公交车返回新安县，11:40左右到新安县县城东关桥后乘坐出租车返回正村镇西沟村家中。12月31日核酸检测阳性，被判定为无症状感染者。 无症状感染者3：系无症状感染者2的父亲，男，68岁，新安县正村镇人，近14日内在正村镇西沟村内活动，无外出旅居史；12月31日核酸检测阳性，被判定为无症状感染者。 无症状感染者4：系无症状感染者2的母亲，女，69岁，新安县正村镇人，近14日内在正村镇西沟村内活动，无外出旅居史；12月31日核酸检测阳性，被判定为无症状感染者。 目前，排查出的4名无症状感染者及其密接和次密接人员，均已落实集中隔离医学观察；对其居住地及活动区域已实施封闭管理。新安县已在全县范围内开展全员核酸检测，排查出的涉及外市县人员，已向相关地区发送协查函。 目前，进一步的流调工作正在进行中，相关情况将及时对外公布。 新安县新冠肺炎疫情防控指挥部 2021年12月31日