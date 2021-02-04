16日，河南省交通运输与文化旅游融合发展推进会在栾川县召开，交流经验，表彰先进，共谋交旅融合新路径。

河南省交通运输与文化旅游融合发展推进会在洛召开

徐强、姜继鼎参加 徐衣显出席并致辞

16日，河南省交通运输与文化旅游融合发展推进会在栾川县召开，交流经验，表彰先进，共谋交旅融合新路径。

省交通运输厅党组书记、厅长徐强，省文化和旅游厅党组书记、厅长姜继鼎，市委副书记、代市长徐衣显，副市长魏险峰以及我省各市交通、文旅部门负责人等参加会议。

省委把文旅文创融合战略作为全省实现“两个确保”的十大战略之一，对交旅融合发展提出了新的更高要求。此次推进会，旨在深入贯彻省委、省政府《关于建设文化旅游强省的意见》，拓展交通运输与文化旅游融合发展路径，推动行业提质增效与转型升级发展，加快构建“交通+旅游”融合发展新格局。会前，与会人员观摩了尧栾西高速公路，参观了栾川县陶湾镇部分精品民宿，对我市交旅融合生动实践给予充分肯定。

徐衣显在致辞时表示，近年，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记关于交通强国建设、文旅融合发展的重要论述，抢抓构建新发展格局、推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略，认真落实中央、省决策部署，以交通强国省级试点城市建设为抓手，把握融合发展态势，顺应消费升级趋势，立足“快进慢游深体验”，重塑旅游交通运输体系，对外打开“大通道”，对内畅通“微循环”，持续推动“通道支撑、集散衔接、基础网络、配套服务”等功能升级，加快构建“主线串联、支线循环、联通景区、贯通城乡”的全域旅游交通网，增强旅游运输服务保障能力，探索走出一条具有洛阳特色的“交通运输+文化旅游”融合发展新路子，推动“诗和远方”完美结合，保障了文旅产业稳定恢复。交通运输牵手文化旅游，既是极具时代感的速度体验，也是提升幸福感的美好创造，使“旅客”变成“游客”，让“观光”变成“体验”，适应了文旅消费新需求，培育了经济发展新动能。洛阳将以此次推进会为契机，进一步扩大交通运输有效供给，持续优化旅游发展基础条件，不断开创交旅融合发展新局面，更好地融入构建新发展格局。希望省交通运输厅、省文化和旅游厅等省直部门对洛阳进一步加强支持指导，在旅游道路规划、文旅项目推广等方面给予更大关心帮助，为洛阳“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”带来强劲的“加速度”、迈上高质量发展的“快车道”。

栾川县、市交通运输局在会上作典型发言。会上公布了河南省首批交旅融合示范工程(景区)名单，郑栾高速尧山至栾川段、省道312(郑州境)、小浪底库区旅游公路(洛阳境)、郑栾高速白云山服务区、郑栾高速尧山东服务区、林州市林石公路为全省首批交旅融合示范工程；洛阳白云山景区、洛阳老君山景区、平顶山尧山景区、南阳老界岭景区、焦作云台山景区、安阳太行大峡谷景区为全省首批交旅融合示范景区。(记者 孙自豪)