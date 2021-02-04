满足初期运营！洛阳地铁2号线完成综合联调 试运行总里程已超18万列公里

16日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，经过持续5个多月的综合调试，洛阳地铁2号线一期工程全线综合联调工作圆满结束。

各项指标正常，满足初期运营要求！

16日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，经过持续5个多月的综合调试，洛阳地铁2号线一期工程全线综合联调工作圆满结束。

“综合联调”是地铁由建设转为运营的重要环节，一般在地铁建设基本结束，各系统设备完成单系统调试，并达到规定技术条件基础上开展。“综合联调”期间，重点对多个系统之间的接口匹配和协同联动功能进行测试，全面考验整个地铁系统运行情况，确保各系统设备性能，达到开通运营条件。

为验证运营相关设备设施的设计方案、系统性能、施工质量满足初期运营要求，自2021年6月12日起，联调单位根据《城市轨道交通试运营系统测试检验规范》等国家规范要求，启动了2号线各车站、区间、车辆段、控制中心机电设备联调，以及全线行车设备的系统联调。经过综合联调，2号线设备系统配套功能进行了全面检验，验证了2号线工程运营及服务设施、设备功能的完善性、联动协调性、模式联动可执行性，其设备功能及联动响应功能均满足2号线初期运营相关技术要求。

同时，地铁2号线一期工程在8月底正式取得试运行认证证书，并从9月1日起组织开展试运行工作。试运行期间，按规章制度组织尚未完工的设备安装、调试、装修及土建施工、整改工作，及时发现并处理各类设备问题和故障，确保试运行期间线路、供电、机电、车辆、信号、通信等设备系统的稳定运行。截至目前，试运行期间的总里程已超18万列公里。

其中，在10月6日至10月25日按照初期运营标准开展的不载客的连续跑图实验，每日上线10列车，里程合计8.03万列公里。随后，又按照平峰、高峰等不同时间点位进行了跑图实验，各项指标也均满足初期运营要求。(记者 李东慧 通讯员 孙亚军)