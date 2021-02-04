洛阳地铁1号线青年宫站新开通1个出入口

10日上午，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，10日起，洛阳地铁1号线青年宫站新开通一个出入口。同时，下周一(13日)起，该站B出入口将改造提升，暂停使用。
10日上午，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，10日起，洛阳地铁1号线青年宫站新开通一个出入口。同时，下周一(13日)起，该站B出入口将改造提升，暂停使用。
10日上午，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，10日起，洛阳地铁1号线青年宫站新开通一个出入口。同时，下周一(13日)起，该站B出入口将改造提升，暂停使用。
地铁1号线青年宫站C出入口位于中州路北侧，在青年宫下沉广场负一层区域。洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，为做好青年宫站C口开通工作，集团运营分公司组织工作人员对C口开通可能带来的客流变化进行分析，及时做好乘客宣传及指引工作，着力洛阳市广大市民提供更好的出行服务。
此外，洛报融媒记者获悉，为进一步提升乘客乘车体验，12月13日(下周一)起，将对青年宫站B出入口进行升级改造，同时暂停B出入口的开放，请各位乘客从临近的C出入口进出车站。(记者 李东慧 通讯员 角亮武 孙亚军)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605