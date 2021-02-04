洛阳地铁1号线青年宫站新开通1个出入口

10日上午，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，10日起，洛阳地铁1号线青年宫站新开通一个出入口。同时，下周一(13日)起，该站B出入口将改造提升，暂停使用。

10日上午，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，10日起，洛阳地铁1号线青年宫站新开通一个出入口。同时，下周一(13日)起，该站B出入口将改造提升，暂停使用。

地铁1号线青年宫站C出入口位于中州路北侧，在青年宫下沉广场负一层区域。洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，为做好青年宫站C口开通工作，集团运营分公司组织工作人员对C口开通可能带来的客流变化进行分析，及时做好乘客宣传及指引工作，着力洛阳市广大市民提供更好的出行服务。

此外，洛报融媒记者获悉，为进一步提升乘客乘车体验，12月13日(下周一)起，将对青年宫站B出入口进行升级改造，同时暂停B出入口的开放，请各位乘客从临近的C出入口进出车站。(记者 李东慧 通讯员 角亮武 孙亚军)