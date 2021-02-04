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洛阳地铁2号线年底前正式运营 加快谋划实施1、2号线延伸工程和3号线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 17:56

　　刚刚，洛报融媒记者从洛阳市第十二次党代会新闻发布会现场获悉，年底前，洛阳地铁2号线将正式运营。

　　市政府党组成员、市政府秘书长、市政府办公室主任、市政府新闻发言人李书杰介绍，建设“枢纽城市”是党代会确定的重大任务之一。

　　洛阳将尽快推动呼南高铁焦作—洛阳—平顶山段项目开工建设，形成“十”字高铁主骨架，打通连接京津冀、长三角的高铁新通道；用2至3年时间，建成、提升二广高速等7条高速公路，新谋划推进一批高速公路项目，构建“三纵三横三环”高速路网，形成连通全省的两小时交通圈；启动洛阳机场三期改扩建，开辟更多航线航班，让群众拥有航空、高铁、高速多元化选择，为洛阳开放包容的城市品格增添新魅力。

　　同时，洛阳将畅通市内微循环，构建30分钟通勤圈。全面贯通东西南北4条城市环线，实施九都路等主干道快速化工程，建设周山大道等城市道路，形成“井字+外环”“九纵九横”城市路网。年底前正式运营洛阳地铁2号线，加快谋划实施1、2号线延伸工程和3号线，推动地铁网络化运营。不远的将来，80公里环线通达时间缩短至1小时以内，中心城区实现30分钟通勤，机场、火车站、高铁三大枢纽通达时间仅需15分钟，群众出行更加便捷通畅。

　　李书杰说，民生改善没有终点，只有连续不断的新起点。我们将认真贯彻落实市第十二次党代会精神，坚持以人民为中心发展思想，持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，为民生“加码”、为幸福“加速”、为生活“加温”，努力让全市人民过上更有品质的幸福生活。同时，也欢迎外地的朋友们继续关注洛阳、支持洛阳，到洛阳安家立业、共谋发展、同筑梦想。(洛报融媒记者 智慧 郭飞飞 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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