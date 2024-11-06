“2024年中国考古新发现”揭晓 洛阳白草坡东汉陵园遗址项目入围

记者21日从洛阳市考古研究院获悉，“2024年中国考古新发现”近日在北京揭晓，由该院主持开展的白草坡东汉陵园遗址项目入围。

白草坡东汉陵园遗址出土的“光和三年造”石器

记者21日从洛阳市考古研究院获悉，“2024年中国考古新发现”近日在北京揭晓，由该院主持开展的白草坡东汉陵园遗址项目入围。

白草坡东汉陵园遗址位于洛阳市伊滨区庞村镇白草坡村东北，属于洛南东汉帝陵的组成部分，位于洛南陵区核心区域的北部。陵园遗址总面积约85万平方米，除帝陵封土和地宫外，陵园内还分布着石殿、钟虡、寝殿、园省、园寺吏舍等陵寝建筑。经多年考古发掘，东汉陵园构成要素和布局模式逐渐明晰。

2020年，白草坡东汉陵园遗址出土一件带有“光和三年造”(公元180年)题记的圆形石制器物，为确定陵主身份提供了线索。2024年，在钟虡柱础石上新发现的大量纪年题记，为判断陵主归属提供了新的证据，学术意义重大。

此次活动共有大洞旧石器时代遗址等6个遗址项目入选、白草坡东汉陵园遗址等6个遗址项目入围，另有1个国外考古新发现项目。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）