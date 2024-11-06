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市人大常委会召开主任专题会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.22 08:22
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　　昨日，市人大常委会主任李保国主持召开主任专题会议，研究部署今年重点工作。

　　会议围绕《市人大常委会2025年重点工作安排》，逐项研究年度立法、监督、代表、新闻宣传、自身建设等重点工作项目，对部分项目进行优化调整，进一步明确重点、细化责任，确保落地见效。

　　李保国强调，要始终坚持围绕中心、服务大局，聚焦市委中心工作和人民群众急难愁盼，统筹做好立法、监督、代表、新闻宣传、自身建设等工作，以扎实工作成效确保党委满意、人民群众满意、人大代表满意、监督对象满意。要持续健全完善工作机制和方式方法，坚持创新为基、实干为要、效果为王，切实提高立法精细化水平，提升法规内容精准度、实效性，增强监督刚性和权威，进一步发挥人大代表作用，提升新闻宣传工作影响力，打造“天下黄河洛阳美”品牌，以高质量人大工作服务保障现代化洛阳建设。要坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥人大在发展全过程人民民主中的职能作用，建好用好代表工作(联络)站等履职平台，持续深化提升“人大代表走洛阳”主题活动，擦亮叫响“有事请扫码”品牌，不断推动解决人民群众急难愁盼问题，让全过程人民民主更加可知可感可及。要以党的政治建设为统领，持续推进“四个机关”建设，进一步增强全面从严治党永远在路上的政治自觉，持续抓好忠诚人大、人民人大、创新人大、规范人大、效率人大、廉洁人大建设，努力开创新时代洛阳人大工作新局面。

　　市人大常委会副主任徐新、李书杰参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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