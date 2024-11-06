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洛阳市城市工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.21 20:44
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全市城市工作会议召开
加快提升洛阳城市能级
不断增强承载力聚合力辐射力
江凌讲话 徐衣显主持

　　21日，全市城市工作会议召开，深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，认真落实中央、省委部署要求，对进一步推动城市提质、提升城市能级进行再部署再推进。

　　市委书记江凌出席会议并讲话。市长徐衣显主持会议，并就贯彻落实会议精神提出要求。

　　会议通报了去年城市提质工作开展情况，对做好2025年重点工作作出安排部署；对进一步做好精神文明建设、第42届牡丹文化节筹备工作提出要求。西工区、涧西区、宜阳县、栾川县分别作了交流发言。

　　会议指出，2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展之年。做好城市工作，必须面向“十五五”发展所需，进一步树牢符合新时代城市工作要求的理念。要更加注重产城融合，通过做大做强优势产业，为提升城市能级提供有力支撑。要更加注重功能品质，坚持走内涵式发展道路，通过功能品质提升，营造更有利于吸引青年人才创业创新的环境，把洛阳打造成竞争优势突出、带动能力较强的区域中心城市。要更加注重社区建设，高水平建设成熟社区，推动更多优质公共服务资源下沉，不断提升城市治理水平、宜居水平。要更加注重城乡统筹，积极顺应人口流动趋势，把城市和乡村更好结合起来，着力重构城乡关系，加快构建相互支撑、协调发展的城乡发展新格局。

　　会议强调，要扭住提升城市能级的重点任务，不断增强洛阳的承载力、聚合力、辐射力。一要大力发展城市经济。大力发展城市旅游，把城市作为发展新文旅的重要载体和旅游目的地，加快建设“1+3”高品质古都文化体验区，更加注重特色风貌和调性塑造，抓好特色街区建设，持续推进“洛YOUNG小店”扶持计划，营造城市美学空间，不断增强洛阳的文旅聚合性、青年感召力。大力发展平台经济，把平台经济作为促进青年就业创业、推动城市经济发展的重要抓手，塑造良好的平台经济发展生态，加快推动平台经济发展壮大。大力发展文创产业，充分发挥洛阳文化资源和文旅IP优势，积极融入全国文创产业链，着力推动数字文创产业集群发展。二要有序开展城市更新。持续推进老旧小区改造，确保今年全面完成2000年以前建成小区改造任务，逐步向2005年年底前建成需改造小区扩面。持续推进重点片区改造，抢抓政策机遇，聚焦重点片区，用好微改造等措施，科学配置教育、体育、养老等公共服务，有效带动功能品质提升。持续推进市政设施改造，强化系统思维，下更大力气抓好交通设施、背街小巷、雨污管网、燃气管道等改造，以“微改造”撬动“大变化”，更好满足居民日常生活需求。三要积极建设成熟社区。持续完善邻里中心、养老中心、健身中心、健康中心和市集“4+1”社区服务体系，深化运用“党建+网格+大数据”等有效治理模式提升治理体系，用好督导检查等机制不断完善社区精神文明建设体系，加快形成共建、共治、共享的基层治理新格局。四要加快推进县域城镇化。着力推动县城适度扩容，科学引导人口有序流动，提升县城公共服务能力，引导更多优质资源向县城集聚，更好地为县域高质量发展蓄势赋能。

　　会议强调，要下更大功夫解决好城市工作中的关键问题。要准确把握“十五五”发展面临的新趋势新变化，聚焦如何适度做大城市规模、增强城市聚合力和辐射力、进一步提升城市功能品质等深层次问题，深入系统研究谋划，切实把工作谋在关键处、做在点子上。要持续强化城市建设的市场思维，摆脱依赖行政手段和体制内资源推动城市发展的思维定势，持续深化改革，加强项目谋划包装，引入优质社会资本，切实提升城市建设运营水平。要处理好保护与发展的关系，守好城市历史文脉保护这个底线，推动保护与发展相互融合，更有效推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。要走好城市工作的群众路线，认真践行“人民城市人民建，人民城市为人民”理念，多从群众角度、群众需求出发想问题、做决策，及时了解群众对城市建设管理工作的意见建议，解决好涉及群众切身利益的问题，真正让城市更宜居、人民生活更美好。

　　王军、潘开名、徐超文、陈功、任丽君、李新红、王太钢、仝宇鹏等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊 赵晨熹 实习生 韩旭阳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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