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已进驻企业20余家！洛阳跨境电商有了新阵地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.21 22:40
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　　“We have this one in stock, we can send to you today once you make the payment。”21日，在洛阳市涧西区跨境电商产业园，进驻企业神都发业有限公司的外贸业务员正在电脑前忙着回复询盘。

　　洛报融媒记者在现场看到，该产业园园区主体工程已完工，施工人员正在对内部休闲区域的软装进行收尾。目前，产业园已有20余家企业签约进驻，进驻面积超3000平方米，带动就业200多人。

　　“近期订单量很大，公司生产线正在加班加点赶工中。”有着19年外贸经历的洛阳跨境电商达人、神都发业有限公司相关负责人乔智渊说，正是看中了产业园优质的服务、良好的产业氛围以及丰富的业态，让他决心在此扎根。

　　在涧西区跨境电商产业园，青春、时尚气息无处不在。

　　产业园建设配套8个分别可容纳20-150人的大小型共享会议活动场地，配备路演中心、空中花园、国际青年公社、太空舱休息室、淋浴间等功能区，还邀约“Paly work联合创新空间”“Boundless全球美食餐咖”做配套，提供全方位服务。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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