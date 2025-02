已进驻企业20余家！洛阳跨境电商有了新阵地

“We have this one in stock, we can send to you today once you make the payment。”21日,在洛阳市涧西区跨境电商产业园,进驻企业神都发业有限公司的外贸业务员正在电脑前忙着回复询盘。

洛报融媒记者在现场看到,该产业园园区主体工程已完工,施工人员正在对内部休闲区域的软装进行收尾。目前,产业园已有20余家企业签约进驻,进驻面积超3000平方米,带动就业200多人。

“近期订单量很大,公司生产线正在加班加点赶工中。”有着19年外贸经历的洛阳跨境电商达人、神都发业有限公司相关负责人乔智渊说,正是看中了产业园优质的服务、良好的产业氛围以及丰富的业态,让他决心在此扎根。

在涧西区跨境电商产业园,青春、时尚气息无处不在。

产业园建设配套8个分别可容纳20-150人的大小型共享会议活动场地,配备路演中心、空中花园、国际青年公社、太空舱休息室、淋浴间等功能区,还邀约“Paly work联合创新空间”“Boundless全球美食餐咖”做配套,提供全方位服务。