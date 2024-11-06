冲刺6000万元！洛阳首个钠电池量产项目供不应求

机械臂疾驰穿梭，卷绕机高速运转。备料、组装、测试、分选……一块块蓝色大圆柱钠电池鱼贯而出，装上天南海北的货车。在伊滨区，走进钠美新能源科技(洛阳)有限公司，处处可见满产的热度，一切仿佛在跟时间赛跑。

机械臂疾驰穿梭，卷绕机高速运转。

备料、组装、测试、分选……一块块蓝色大圆柱钠电池鱼贯而出，装上天南海北的货车。在伊滨区，走进钠美新能源科技(洛阳)有限公司，处处可见满产的热度，一切仿佛在跟时间赛跑。

“在手订单就有3000万，排产已经到了半年以后，产品供不应求。”钠美新能源总经理周志勇快人快语，走路带风。作为洛阳首个钠离子电池量产项目，钠美新能源自去年量产以来仅半年间，累计产值已达3100万，今年全年产值目标直指6000万元！

钠，生活中常见的化学元素，却蕴藏着新能源产业的新机遇。

由于钠离子电池没有锂离子所面临的资源短缺问题，加上电池性能稳定、低温性能好，近年来颇受电动车、储能等产业青睐。业内人士认为，随着电动汽车和储能市场的快速发展，钠离子电池有望复制锂离子电池的高速发展路径，由此成为当下争相布局的风口。

钠美新能源钠电池生产项目计划投资约5亿元，核心产品为大圆柱电池和方形电池等。圆柱电池可以用在电动两轮车、三轮车、启停电源等领域，方形电池可以用在电动车、储能、工程机械等领域，满足不同应用场景。目前，项目产品已实现稳产，批量应用于电动车、储能及特种电源等下游项目。