今年洛阳产业怎么抓？各县区政府工作报告这样安排

人勤春来早，奋进正当时。连日来，洛阳市各大产业项目的工人们忙碌在生产一线，共同吹响新一年推动产业高质量发展的“冲锋号”。

人勤春来早，奋进正当时。连日来，洛阳市各大产业项目的工人们忙碌在生产一线，共同吹响新一年推动产业高质量发展的“冲锋号”。

推进现代化洛阳建设，产业是基础。今年洛阳市各县区两会纷纷将产业发展作为未来工作重中之重，高标准谋篇布局，聚焦各自优势产业，加快培育新质生产力，建设现代化产业体系。

聚焦产业风口，向“新”提质转型。涧西区将紧盯“四新一装备”产业风口重点发力，大力支持中航锂电突破航空动力电池技术，在新型半导体、非金属复合材料、高温耐火材料、铜基新材料等领域持续创新出彩。伊滨区将推动宁德时代洛阳基地项目建设，确保一期项目一季度全面达产，二期项目三季度建成投产，三期、四期项目一季度实质性开工，力争2026年二季度建成投用。

坚持项目引领，擎起高质量发展“顶梁柱”。新安县围绕铝精深加工、轴承装备、新特材料“三大产业集群”，加快推进中超新材料三期、北玻智能化生产基地、香江万基金属镓等项目建设。洛龙区将以项目为牵引带动产业升级，积极对接613所、正大集团等企业，全力引进一批带动力强、投资额大、符合该区产业定位的重大项目。孟津区聚焦研发设计、生产制造、产品服务等环节，引导企业推广应用新技术、新工艺、新装备，实施高端化、智能化改造等项目120个以上。

聚焦优势产业，重点蓄势赋能。瀍河区将突出抓好优势产业提质升级，做大美妆产业，以中原美谷为依托，全年引入企业30家以上，落地成果转化20项以上。洛宁县将以开发区为主阵地，推动蓝斯利中兽药、龙门医药智能化改造项目投产达效，推进开发区中草药产业园建设，支持宁竹药业利用优势药品批号资源引入新投资，培育壮大生物医药产业。嵩县聚焦中药材产业发展，将加快建设中原药谷，争取今年6月底前建成省医学科学院、中医药科学院联合创新中心。

延链补链强链，做大产业集群。汝阳县将推进新材料产业集群发展，壮大硅基材料产业链、玄武岩产业链、钨钼锡铟产业链等。西工区将开展先进制造业集群提升行动，打造“1+3”新材料产业发展格局，培育主导产业增长极，壮大铝基新材料产业，聚焦延链补链，提升产业链配套水平。偃师区将加快新兴产业聚链成群，以循环经济产业示范园区落地建设为契机，围绕再生铝铜、动力电池、汽车拆解、废旧塑料四大行业，推动动力电池梯次利用和回收示范线、年产10万吨高分子材料等项目尽快落地，打造循环经济产业优势支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 施亦格 文/图 通讯员 郑占波）