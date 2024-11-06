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呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第七次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.21 22:40
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呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第七次会议召开
江凌主持并讲话

　　2月21日，呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第七次会议在郑州召开，听取项目推进有关情况汇报，安排部署下阶段工作，全力推动项目尽快开工建设。省人大常委会党组副书记、副主任，洛阳市委书记，省工作专班组长江凌主持会议并讲话。

　　呼南高铁焦洛平段是国家高速铁路网的重要组成部分，也是河南省“十四五”时期谋划实施的重大基础设施项目。在省委省政府和国铁集团的大力支持下，经过各方共同努力，项目可研报告已经获批，项目初步设计将于近期获批，为工程尽快开工建设奠定了坚实基础。

　　会上，省发展改革委汇报了项目进展情况及下步工作考虑；省铁建投集团汇报了项目开工建设准备及先行用地报批有关情况；省财政厅汇报了项目资本金筹措初步方案；洛阳市、平顶山市、焦作市和济源示范区围绕地方配套资金筹措、土地组卷报批、依法合规开展征迁及“三电”迁改等工作作了发言。会议逐一明确省直有关部门和沿线城市的具体工作责任。

　　会议强调，加快推动呼南高铁焦洛平段项目开工建设，对优化完善区域高铁路网布局，推动沿线地区高质量发展，更好融入服务全国统一大市场建设具有重要意义。省委省政府高度重视呼南高铁焦洛平段项目建设，提出了明确要求。省直各有关部门和沿线各地要认真落实省委省政府部署要求，切实增强责任感和紧迫感，紧盯关键环节，细化时间节点，强化调度推进，提高工作效率，争取初设尽快获批、工程早日开工。要全力推动控制性工程一季度开工，统筹做好文物勘探、管线迁移、工程招标等各项前期工作，为项目早日建成发挥效益争取主动。要加快推进先行用地报批，多措并举筹措项目资金，为项目建设提供有力保障。要加强统筹协同，强化专班推进，锚定目标、攻坚克难、破解瓶颈，齐心协力推动项目早开工、快建设。

　　省直有关部门及平顶山市、焦作市、济源示范区相关负责同志，洛阳市领导孙延文等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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