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洛河白马寺段水位升高？洛阳水利局回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.21 11:26
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　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛河白马寺段河水都涨到岸上来了，存在安全隐患。

　　市水利局回复：经水生态公司与运维现场工作人员核实，由于今冬洛阳市区整体严重干旱，两岸园区及河道防火压力极大，同时为配合旅游旺季时段洛河水面景观效果，根据洛阳市河渠管理统一调度，洛河东湖气盾坝进行升坝蓄水以减轻防火压力，美化水面景观，同时两岸也设置有大量警示标志与临水警戒隔离带，并安排有防溺水巡逻人员巡查两岸,希望游客在园区内文明游玩,远离危险区域，注意自身安全。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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