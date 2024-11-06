最高气温20℃！洛阳天气即将开启升温模式

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，预计洛阳短期内受冷空气扩散影响，云系较多，气温较前期明显下降，后期受西风环流影响，云系较多，气温回升。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，预计洛阳短期内受冷空气扩散影响，云系较多，气温较前期明显下降，后期受西风环流影响，云系较多，气温回升。 具体天气预报 今天夜里：阴天，东北风3级左右，气温1℃～6℃。 22日(周六)：阴天间多云，西南部山区有零星雨夹雪，东北风3级左右，气温0℃～5℃。 23日(周日)：多云转晴天，气温-2℃～8℃。 24日(周一)：多云转阴天，气温-1℃～10℃。 25日(周二)：多云到晴天，气温1℃～16℃。 26日(周三)：晴天到多云，气温2℃～17℃。 27日(周四)：晴天间多云，气温3℃～18℃。 28日(周五)：多云转阴天，气温5℃～20℃。⑥