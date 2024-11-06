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首批重要大遗址清单确定 洛阳有4处入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.21 20:46
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汉魏故城遗址博物馆内部

　　近日，国家文物局办公室、自然资源部办公厅、农业农村部办公厅联合印发了《关于加强大遗址保护规划和用地保障的通知》(以下简称《通知》)，公布了重要大遗址清单(第一期)。全国共36处遗址入选，洛阳市二里头遗址、隋唐洛阳城遗址、汉魏洛阳故城、偃师商城遗址入选。

　　作为加强大遗址保护规划和用地保障，统筹协调大遗址保护与农业生产、农村发展关系的全国性指导文件，《通知》紧密结合大遗址保护利用实际工作，明确了推进文物保护规划编制全覆盖、做好文物保护规划与国土空间规划衔接、统筹文物保护与农业农村发展、强化用地保障等4方面任务。部署了评估现行规划、分类编制规划、分类确定土地用途、加强规划衔接、适度发展农业生产、持续推进乡村振兴、统筹用地指标、突出重点保障等8项重点工作。

　　《通知》在附件中列出了包含36处遗址的重要大遗址清单(第一期)，着力保障大遗址新增建设用地需求，发挥示范引领作用。国家文物局发布的相关解读文件指出，这批遗址价值内涵尤为突出、用地需求最为急迫，将通过市县、省级次第统筹，加大耕地占补平衡、新增建设用地指标重点保障，更好助力大遗址保护、考古遗址公园建设，让文物活起来。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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