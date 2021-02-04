洛阳地铁2号线开通在即！首批将有56个出入口投用

古铜色的外墙镶嵌着玻璃，新中式的装修风格透露着典雅……在开元大道和金城寨街西侧，新建成的一座洛阳地铁2号线的出入口已初露芳容。
古铜色的外墙镶嵌着玻璃，新中式的装修风格透露着典雅……在开元大道和金城寨街西侧，新建成的一座洛阳地铁2号线的出入口已初露芳容。
古铜色的外墙镶嵌着玻璃，新中式的装修风格透露着典雅……在开元大道和金城寨街西侧，新建成的一座洛阳地铁2号线的出入口已初露芳容。
12日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，按照我市轨道交通项目建设计划，2号线一期工程首批将投用56个出入口，可以满足2号线一期开通初期运营的日常需要。
地铁2号线出入口有哪些特点？进出是否方便？记者进行了探访。
据介绍，2号线初期运营范围内的15座车站，多数车站配备4个出入口，市民之家、体育中心、文博园、隋唐园及龙门高铁站等个别车站结合功能所需，首批适当增减一些出入口，后续结合开发情况还将有序开通更多出入口。
市轨道交通集团相关负责人介绍，以市民之家站为例，该站在优化设计方案和工序后，计划初期开通5个出入口，其中有1个出入口就直通市民之家，可以为更多群众到这里办理业务提供便捷。
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