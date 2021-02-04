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孟津区平乐镇上屯村：村口通了公交车 村民感激送锦旗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.13 20:23

　　13日一早，洛阳市交通运输局院里就热闹起来——来自孟津区平乐镇上屯村的几名村民代表拿着一面锦旗和一封感谢信，专程来此致谢。

　　“感谢你们开通366路公交，以后我们在家门口就能坐车了。”会议室里，上屯村村民代表朱胜利刚坐定，就迫不及待地将村民们的谢意带到。

　　原来，11月月底，市里调整、新增部分公交线路，其中就有366路。这条新线路从洛阳汽车站发往金村，途经上屯村。以往，上屯村民想乘车出行，要么到金村乘坐原87路公交车，要么到几公里外的妯娌村乘坐64路公交车，比较麻烦。这次，366路的站牌就设在了上屯村口，这着实让村民高兴不已。

　　“村里上年纪人不少，以前坐车确实不方便。”朱胜利说，上屯村光60岁以上的村民就有364人，出行不便带来的麻烦可想而知。通车后，老人们心怀感激，找到村委提出给市交通运输局送锦旗的想法。

　　在送锦旗的村民代表里，79岁的葛长寿有很多话要说：“一听说公交车要经过俺村，我高兴了好几天。到了‘栽’站牌的时候，我第一个报名帮忙。能在家门口坐上公交车，美哩很。”

　　“还有啥要求尽管提，我们一定满足。后期，我们也会根据实际情况进行优化调整。”

　　“暂时没有，在家门口坐上车已经很满足了，要是想起来啥一定再找老兄说。”

　　送上锦旗表谢意、一番对话显诚意，大家都笑了起来……（记者 赵硕 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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