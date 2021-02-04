从“张同学”走红谈乡村运营（河洛观潮）

最近，一个名为“张同学”的抖音博主火了，他以“生活于辽宁营口农村的大龄单身男青年”为人设，记录分享自己的乡村生活，有趣的题材、多变的视角、魔性的配乐，使其短短两个月“圈粉”上千万，在全网掀起了“张同学各地分学”模仿热。

最近，一个名为“张同学”的抖音博主火了，他以“生活于辽宁营口农村的大龄单身男青年”为人设，记录分享自己的乡村生活，有趣的题材、多变的视角、魔性的配乐，使其短短两个月“圈粉”上千万，在全网掀起了“张同学各地分学”模仿热。

拍摄手法专业，剪辑行云流水，镜头语言多样……“张同学”的走红，离不开技术的加持，但综观网友们的留言评论，不难发现真正的“流量密码”，是他勾起了集体记忆，激发了情感共鸣。从河边抓鱼、洗衣，到上山砍柴、采药，再到挖菜窖、逛大集，一幅幅“接地气”的画面，让人真切而立体地看到了一个农村青年的生活日常、一个烟火氤氲的远方乡村，既能从中品到富有年代感的乡愁，也能收获片刻的“精神小憩”。

从市场推广的角度讲，“张同学”的成功，在于他将“生活趣味”与“家乡资源”有机融合，从山山水水，到风土人情，再到春天拾地播种、夏天施肥打草等“一年四季做不完的农活”，都成为他眼中“拍不完的题材”，成为构思脚本的源泉活水。立足乡土资源，巧妙挖掘展示，这样的鲜活实践，在一定程度上也为我们当下推进乡村运营提供了启发和借鉴。

着眼将乡村资源优势转化为发展优势，推动美丽乡村升级为美丽经济，今天的洛阳正以乡村运营为抓手推进乡村振兴。“解码”其内涵，说到底就是把村庄的生态美景、山货特产、文化遗产等资源，通过融入规划、建设、管理等的“盘活式”运营，实现与市场紧密连接、有效嫁接。现实中，有的乡村守着资源不会用，有的环境挺美却少有人气，有的就看不到资源所在。探寻这些问题的症结，很重要一方面就在于缺乏运营的理念、运营的策划，不能把山水人文、土味美食等各类显性或隐性资源充分地开发利用、深入地挖掘展示，不能“无中生有、有中生奇地再创造”。

事实上，无论是“张同学”，还是此前走红的“李子柒”“华农兄弟”等乡村题材短视频创作者，之所以广受追捧，实质上就在于依托丰富的乡村资源，使乡村的魅力得以精彩展示，吸引更多的年轻人爱上乡村生活，走进乡村感受生活。付诸巧思匠心，真正把乡村资源挖掘好、开发好、运营好，河洛山乡也能乘着这样的时代风潮，更好地走向市场、走进人心。(张庆旭)