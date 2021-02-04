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“事不过夜”马上办（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.06 08:19

　　进入生产旺季，中航光电1400余名员工从国内低风险地区返洛，要在2天内完成核酸检测，这事儿对企业来讲有点愁人。助企服务员得知后，当天就向疾控部门求援，并协调10余名医护人员到企业上门采样。

　　发力准、出手快，“事不过夜”，马上就办，让企业负责人感慨：“为企业正常生产帮了大忙。”

　　良弓在手，贵在速发。“万人助万企”，无论是帮企业排忧解难，还是扶持企业做大做强，解的是“燃眉之急”，帮的是“雪中送炭”，服务效率连着企业的效益。面对企业诉求、群众呼声，如何帮扶及时、帮到点上，“事不过夜”马上办无疑是最好的回应。

　　“今天再晚也是早，明天再早也是晚”，正如这句富有哲理的提醒，“事不过夜”是马上办的“时间”指标，强调的是紧抓快办抓落实。特别是面对风云变幻的竞争态势，一个企业的市场机遇稍纵即逝，一个地方的发展机遇来之不易，一刻也不容懈怠，一天也不敢耽误。让“事不过夜”贯穿服务企业始终，马上办绝非事后的表态，而是事前的状态，更应是广大党员干部凝心聚力、干事创业、为民服务的作风常态。

　　“事不过夜”，体现的是执行力，考验的是精气神。现实中，有的干部平时工作状态萎靡拖沓，有的压根儿就没当回事儿，有的拍着胸脯“马上办”，实际上总想着“做样子”“等等看”，为市场主体和群众服务不积极、不主动、不到位……这样的“马上就办”，很容易沦为“口头功夫”和“形式主义”，破坏党和政府的形象，不仅难有成效，而且失信于人，甚至比不办事危害更大。

　　当然，强调“事不过夜”，针对的是不作为、慢作为，并不是简单化地追求“马上”，动辄就搞“八百里加急”，甚至枉顾规律盲目蛮干，不顾实际硬来胡干。树立“事不过夜”的导向，既要优化制度设计，提高办事效率，又要激励干部担当作为，敢于冲破条条框框、突破惯性思维，说到底，就是既讲效率更讲科学，既惠眼下更利长远，如此，“马上办”才能获得更多机制护航。(郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利]
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