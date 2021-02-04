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“快人一步”要有“关键一招”（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.10.19 08:49

　　从“等待2到4个月”到“拿地即开工”！前不久，我市第一宗工业用地“标准地”挂牌竞拍成功，赋予企业实实在在的发展“先手”，带给人以改革增创发展优势的深度思考。

　　有人说，“快人一步”的抢跑中，总是藏着“关键一招”的秘密。首宗标准地拍卖背后，是我市持续推进工程建设项目行政审批制度改革，是不断强前期、并环节、零停顿、压时限、快审批。这样的“流程再造”，理顺的是机制，突破的是藩篱，让企业更好地“掘首桶金”“饮头啖汤”。试想，当一家家企业都能形成发展优势，当一项项改革“积小胜为大胜”，一座城市怎能不在区域竞争中占得上风，赢得发展“加速度”？

　　正是靠着这股神奇力量，成功的改革总能开启后来居上的“赶超之旅”。谁能想象，通过创造高效监管的“郑州模式”，“不沿边不沿海”的郑州一跃成为跨境电商的当红城市；谁能想象，通过广电体制改革积聚优质要素，看上去“潮味”不那么足的湖南，竟诞生捕获全国青年芳心的湖南卫视。环视四周，那些资源条件并不优厚的地区，只要敢想敢闯敢试，也能通过改革加速发展，实现“后发先至”。相反，瞻前顾后、左顾右盼，“起时一刹那迟疑，跑时一踉跄落后”，不仅无法“领先一个身位”，甚至原有的优势也会被抹去。

　　改革不是发达地区的专利，越是后发展地区越需要通过改革形成竞争优势。既遵循中央顶层设计，又鼓励基层大胆探索，用更大力度谋划改革的“关键一招”，在要素市场化配置的不断完善中，在市场主体活力的有力激发中，在基层积极性的深度调动中，在制度型开放的持续深化中，我们定能不断增创体制机制新优势，实现跨越赶超的“惊人一跳”！(张锐鑫)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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