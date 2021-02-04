撑起防灾抗灾“长效伞”（河洛观潮）

孟津会盟等地因地制宜加快推进农作物补种改种，老君山、重渡沟等景区开门迎宾，全市中小学校陆续分批开学……连日来，从乡村到城市，洛阳正加速“满血复活”。走出疫情阴霾、修复洪涝创伤，灾后重建如何蹄疾步稳？复工复产能否马力十足？这些，都是值得关注和深思的问题。

孟津会盟等地因地制宜加快推进农作物补种改种，老君山、重渡沟等景区开门迎宾，全市中小学校陆续分批开学……连日来，从乡村到城市，洛阳正加速“满血复活”。走出疫情阴霾、修复洪涝创伤，灾后重建如何蹄疾步稳？复工复产能否马力十足？这些，都是值得关注和深思的问题。

灾后重建是一项系统工程，既要解近忧，也要谋远虑。从短期看，从农田补种、道路修缮到学生开学，尽快恢复正常生产生活秩序，事关民生幸福和社会稳定大局。从长期看，更要抓住重建家园的窗口期，通过工程性措施补短板、强基础，解决城市内涝等突出问题，进一步提升防洪标准、完善防洪体系。总之，灾后重建不只是简单恢复原貌，而是要着眼于查漏补缺，实现防灾能力的“版本升级”。

进一步讲，灾后重建也不只是家园重建，更是发展升温、信心回暖。部分受灾群众刚刚脱贫，既要打好巩固脱贫成果的“组合拳”，扎实防范返贫致贫风险，更要解决群众稳岗增收的长远问题。这就需要通过落实税费优惠等扶持政策，帮助受灾企业渡过难关，充分释放市场主体潜能，让受灾群众拥有更稳更高的收入，也能提振全民抗灾的信心和底气。可以说，它是“原地起立”的帮扶，更是“发展起跳”的契机。

有人说，“救灾要急，重建要慢”。急，说的是灾情十万火急，救灾刻不容缓；慢，不是消极懈怠，而是要坚决避免急功近利，撑起防灾抗灾“长效伞”。具体而言，既要立足于抵御灾害“防”灾，带着更超前的意识和更具前瞻性的思维，高标准编制总体规划、专项规划、实施方案，为城防农防、流域治理固本强基，也要着眼于“抗”灾，把灾后重建与“项目为王”“万人助万企”等贯通起来，与推进新型城镇化、实施乡村振兴有机结合起来，把工作做得更足、更实、更细，为经济社会全面发展“强筋壮骨”。(郭旭光)