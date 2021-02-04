来一场“云上”的文化寻踪（河洛观潮）

“没想到你是这样的洛阳！”“整座城就是一首诗。”“与其被打动，不如去打卡。”……近日，“国风古意寻踪洛阳”创意活动收官，国风美图引发“炸屏”般的网络关注度，让河洛文化成为现象级的新“网红”。

“没想到你是这样的洛阳！”“整座城就是一首诗。”“与其被打动，不如去打卡。”……近日，“国风古意 寻踪洛阳”创意活动收官，国风美图引发“炸屏”般的网络关注度，让河洛文化成为现象级的新“网红”。

这样的文化“出圈”，源自“美感”和“网感”的深度结合。当文化地标、美人美服、诗词歌赋凝聚为竖屏时尚美图，轻动指尖即可收罗“最美屏保”，当场景式短视频浓缩动人瞬间，让人“一眼千年”，当网络投票变“我说你听”为“你说我说”，激起“N次传播”的阵阵涟漪，河洛文化成功冲出洛阳，成就“云上”的“文化狂欢”。在河洛文化美学与网络叙事方式的完美适配下，千年古都的文化神韵鲜活起来，走向更加广阔的时空，激发亿万网友的“寻踪”激情。

有人说，老文化和新人类之间并不存在隔阂，关键要找到合适的场景与语言。在信息传播趋向移动端、视频化、交互性的当下，一个地方的文化底蕴要避免“养在深闺人未识”，真正“飞入寻常百姓家”，就不能只在一个地方“吆喝”，而要多在跨界传播上下功夫。紧跟时代大势，创新表达方式，用最潮的“网言网语”创造“指尖上的邂逅”，让优秀传统文化的价值审美与现代化、网络化、年轻化表达“美美与共”，自然就能在不知不觉间润泽心灵、“圈粉”无数。

一墙一瓦都是文化，山水之中皆有故事。从不缺惊艳叙事的河洛文化，值得登上一个更加宽广的舞台。既像一位严谨的地质学家，揭示河洛文化这座文化富矿的内在构造，又像一位听风者，敏锐捕捉兴起于网络空间的审美新风尚、传播新手法，我们就能用“流量”激活文化“能量”，成就更多让人津津乐道、令人心驰神往、使人络绎不绝、叫人流连忘返的文化旅游“打卡地”！(张锐鑫)