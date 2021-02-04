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抬升产业链的“微笑曲线”（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.11.12 08:50

　　“推动鞋业加工向前端研发设计、后端品牌营销延伸，推动价值链向‘微笑曲线’两端迈进。”最近，市委书记江凌在偃师调研布鞋生产企业时，详细询问产业链分工及各环节附加值情况，为企业发展给出发展思路和建议，对产业提质升级颇具指导意义。

　　两端高、中间低，“微笑曲线”是产业经济学的著名理论，它的一头是技术研发环节，另一头是销售服务环节，底部是生产加工环节。按照这一理论，在一条产业链上，越靠近两端附加值越高，中间环节的利润最低，企业要获得更多效益，就要不断在技术创新、品牌塑造上发力。

　　就拿布鞋行业来说，偃师有600余家制鞋企业近10万从业人员，年产各类布鞋超5亿双，市场占有率超过1/3，在布鞋生产上已是“全国最大”。可在“微笑曲线”的两头，偃师布鞋的自主设计能力短板明显，品牌营销仍处于摸索阶段，产品同质化严重、利润率较低，不少企业只是挣“加工费”，在产业链的底部徘徊，这不能不引人深思。

　　环顾国内，晋江则大不一样。这个被称为“中国运动鞋之都”的地方，几乎和偃师同期做鞋，可不少鞋企不断在创新、品牌上发力，对内增加研发投入，对外重金邀请明星代言，走出了从贴牌代工到自主品牌之路。如今，晋江鞋服产业产值已超2000亿元，孕育出安踏、特步、361度等上百个运动品牌，画出了一条两端上扬的“微笑曲线”。

　　不只是做好一双鞋，向“微笑曲线”的价值高点攀升也是产业转型的必答题。当前，我市虽在装备制造、新材料、石油化工等领域有很好的产业基础，可产业链条并不完善，特别是前端的创新与产业结合不紧，后端的品牌、服务也有很大市场空间。围绕产业链延链补链强链，也要聚焦主导产业上下游、左右链，在技术创新、品牌营销的两端发力，推动产业链、创新链、供应链、价值链、制度链深度耦合，让集群品牌、企业品牌和产品品牌良性互动，构建起良好产业生态、品牌矩阵。

　　当然，向“微笑曲线”两端迈进，不是舍弃制造业，而是要摆脱路径依赖，推动传统产业高端化、智能化、绿色化、服务化改造，实现“微笑曲线”中部抬起、两端延伸，真正在优质存量上做大增量，让“洛阳制造”成为盛名远扬的“金质名片”。(郭旭光)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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