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始终点亮百姓心中那盏灯（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.04 08:27

　　风雨袭来时，第一时间启动应急预案，走访全村住户、排查房屋隐患；河水上涨时，紧急转移被困群众，桥被淹了，就砍树架桥，老人不便，就背着过河……这两天，栾川县陶湾镇唐家庄村党员干部防汛抗洪的故事“燃”了，在雨一直下的4个夜晚，村党支部的灯始终亮着，让人感叹“一盏明灯暖人心”。

　　“24小时降雨量超过110毫米”“小河里的水极易暴涨”“局部山体滑坡曾有发生”……面对随时可能到来的风险，不难理解，党支部的亮灯对于乡亲们意味着什么。就像村民化富贵说的那样：“村党支部的灯亮着哩……亮着，我们全家心里就踏实。”是啊，这盏灯，传递的是信心——“老乡别怕，有我们在”；这片光，昭示的是真情——“汛情不退，我们不退”。赶走了不安，带来了心安，注入了希望，这亮起的，何尝不是百姓心中那盏灯？！

　　老百姓是天，老百姓是地，党的干部，就是要始终把群众的安危冷暖挂在心上。有句话说得好，共产党人骨子里的燃，来自人民群众内心中的火；共产党人血脉中的胆，来自人民群众心底里的愿。诚然，心中有百姓，脚下才有动力，肩头才能担责，才能在汛情来临时风雨无阻冲上去，才能在疫情逼近时挺身而出战在前，才能聚焦群众的“急难愁盼”千方百计解烦难，真正用党员干部的行动去点亮群众心中的那盏灯，让群众无论遇到多大的困难，都能看到希望、看到依靠、看到光明。

　　群众心中有杆秤，谁把群众放心上，群众就会把谁放在心里。今天，洛阳把“突出用心有百姓的干部”作为五种用人导向之一，就是要以造福人民为最大政绩，始终把让人民过上好日子作为落脚点。把人民放在心中最高的位置，常怀爱民之心、为民之志、惠民之情，急群众所急、忧群众所忧、解群众所难，把工作做得细而又细、实而又实，我们就能以稳稳的获得感、幸福感、安全感去点亮百姓心中的那盏明灯，让群众心中永远“暖暖的、亮亮的”！（张庆旭）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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