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孟津区返乡乡贤陈崇选：废弃菌袋变“钱袋” 营养土里有“钱途”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.09 20:43

　　“你要的量大，得分两批发货，你看行不？”9日上午，在洛阳市孟津区城关镇贾滹沱村，43岁的陈崇选站在如小山高的营养土旁，一边装袋，一边接着电话，脸上满是喜悦。

　　今年43岁的陈崇选此前在涧西区开了一家小店，销售水暖管材，2019年返乡创办了洛阳勤丰有机肥有限公司，主营花箱土、草坪土、盆栽土等营养土。

　　陈崇选说，此前他经过多地走访和市场调研，发现洛阳的各大花卉市场、园林绿化公司对营养土需求量巨大，而本地几乎没有这样的厂家，这才做起了“土”生意。

　　说是营养土，其实土只是其中一小部分，甚至有的营养土里根本没有土。配置时，具体要根据不同类型的植物和用途，合理配比，确保其酸碱度、含水量、颗粒度、氮磷钾含量等数值维持在相应区间。举例来说，绿萝喜欢疏松的土壤，营养土中需要添加大量的腐殖质；多肉耐旱耐贫瘠，需要添加蛭石、麦饭石、风化石等……

　　干了这行，在旁人看来是废弃物的东西都成了陈崇选眼里的宝，如食用菌废弃菌袋、牛粪、秸秆等。以废弃的食用菌菌袋为例，以往只能堆放在空地上，很容易孳生蚊虫，而经过杀菌处理后，它就是营养土的绝佳原料，既解决了农村环境问题，也实现了经济效益。

　　就这样，陈崇选从一辆拖拉机起步，以少量原料开始试制，反复改进，几个月后经园林专家检测，他配置的营养土各项指标均符合标准。

　　产品试制成功后，陈崇选的营养土生意就开张了。凭借过硬的品质，他的产品很快就打开了市场。2020年，公司营养土销量达5000吨，净利润约50万元。

　　受产能限制，陈崇选现在面临的最大的问题是产品产量无法满足市场需求，他下一步的目标是加大投入，引进机械化生产设备，增加产能，进而实现规模效益。

　　“今年年产量力争突破1万吨！明后年，我打算再建个阳光花房，作为营养土的试验田，让更多群众在营养土这一行里奔‘钱途’。”说到愿景，陈崇选的眼里泛着光。(记者 郭飞飞 王艳杰 见习记者 谢娜娜 通讯员 郑占波 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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