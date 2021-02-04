“青年友好”，让年轻人更青睐——“洛阳要建成什么样的城市”新思考之二

洛阳，起风了！连日来，电视剧《风起洛阳》冲上热搜，洛阳无疑成了许多年轻人心中的“明星”。

洛阳，起风了！

连日来，电视剧《风起洛阳》冲上热搜，洛阳无疑成了许多年轻人心中的“明星”。而伴随着关注与热议，《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》也于近日印发，15天免费住宿、一次性面试(路费)补贴，5大工程27项举措，这座城市连放“大招”，向外界发出“你好，青年”的青春邀约！

拥抱青年，动作远不止于此。

你看，一段时间来，从“办好一批公立幼儿园、小学、中学”，到“积极引入国际化程度高、深受年轻群体喜爱的体育项目”，再到“推出更多适合年轻人消费的文旅新业态”，一项项新举措、一条条新思路，落点无不指向“吸引更多青年人与洛阳一起成长、共赢未来”。

你看，从洛龙区启动青年创业之家，到孟津区青年创业基地揭牌成立，再到老城区基层青年创业中心投用，这些进展也一再表明，建设青年友好型城市已经不只是共识与共鸣，更是这座城市的行动！

风起于青蘋之末。如果说，一部剧让更多年轻人爱上一座城，主要是缘于现代表达的“潮”，那么千年古都全面向青年张开怀抱，就不只是“潮”那么简单了，其背后，更关乎一座城市的理想与抱负、活力与未来。