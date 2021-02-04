洛阳实施城市活力提升工程 吸引青年爱上洛阳

“洛阳人民有多爱喝汤？”“王一博演的是‘舌尖上的洛阳’吧？”“看了《风起洛阳》想去河南旅游”……连日来，随着网剧《风起洛阳》的热播，洛阳相关话题频频冲上热搜，引爆洛阳城市IP。

在洛龙区“青年创业之家”书吧里，青年读者在阅览图书 记者 张光辉 摄

“洛阳人民有多爱喝汤？”“王一博演的是‘舌尖上的洛阳’吧？”“看了《风起洛阳》想去河南旅游”……连日来，随着网剧《风起洛阳》的热播，洛阳相关话题频频冲上热搜，引爆洛阳城市IP。

“洛阳是十三朝古都，历史文化底蕴深厚，能够通过这样新潮的方式‘出圈’，作为洛阳人，我感到由衷自豪。我要用这部剧向更多人推荐家乡洛阳！”洛阳籍大学生刘珂珂说。

未来，洛阳的城市形象将更富青春活力。近日印发的《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》明确，我市实施城市活力提升工程，营造多姿多彩的生活环境，不断增强青年群体对洛阳的城市认同感，彰显城市青春活力的一面，吸引更多青年认识洛阳、爱上洛阳。

方案提出，要打造青年集聚新地标。建设一批洛阳青年公园或青年主题游园，打造集休闲娱乐、文化感受、游览观光于一体的青年集聚新地标。推动形成一批时尚潮流消费街区和青年集聚活动场所，培育个性化多样化品质化消费新业态。结合青年特点和需求，布局一批高品质城市家具，营造多姿多彩的生活环境。