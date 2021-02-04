《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》印发

青年因城市而聚，城市因青年而兴。为认真贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，深入贯彻落实省第十一次党代会、市第十二次党代会精神，高质量打造聚合创新资源平台城市，实现青年发展与城市发展的有机融合和良性互动，结合我市青年友好型城市建设需要，制订行动方案如下。

中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室

关于印发《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》的通知

各县区党(工)委和人民政府(管委会)，市委各部委，市直机关各单位，各大中型企业、科研院所和大专院校，各人民团体：

《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

中共洛阳市委办公室

洛阳市人民政府办公室

2021年12月2日

青年因城市而聚，城市因青年而兴。为认真贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，深入贯彻落实省第十一次党代会、市第十二次党代会精神，高质量打造聚合创新资源平台城市，实现青年发展与城市发展的有机融合和良性互动，结合我市青年友好型城市建设需要，制订行动方案如下。

一、工作目标

把建设青年友好型城市放在洛阳打造聚合创新资源平台城市的基础性、先导性、战略性位置，“十四五”期间，着力实施建设青年友好型城市五大工程，提升洛阳城市功能品质与青年的契合度，真正让城市更好地吸引青年、集聚青年、成就青年，以青春活力不断激发创新活力，为建强副中心、形成增长极汇聚强大青春力量。

二、主要任务

(一)产业平台聚才工程

1.壮大优势产业集群。立足洛阳现有产业基础，围绕装备制造、新材料、石油化工等主导产业，着力延链补链强链，打造农机、轴承、机器人、铝钛、耐火材料、精细化工、光电电子器件、光伏、节能环保等产业集群。面向未来市场前沿需求，聚焦储能与氢能、关键战略材料、生物制品与健康服务、大数据与智能机器人等领域，着力培育新的产业集群。围绕优势产业实施“双招双引”，贯通产业链、人才链、创新链。

2.打造科技创新平台。着力打造以科技产业为支撑的伊滨科技新城，布局建设一批高成长性、高科技型项目。加快推进科技产业社区建设，推动形成一批功能齐全、青年青睐的新型城市社区。聚焦优势主导产业，培育和引进一批产学研结合更紧密的新型研发机构，布局建设一批产业研究院、中试基地，以清洛基地等创新平台为依托集聚青年科技创新人才，推动科技创新成果更好转化为现实生产力。

3.实施高水平大学建设行动。支持河南科技大学创建“双一流”大学，洛阳理工学院、洛阳师范学院等驻洛高校建设特色骨干学科。推动驻洛高校围绕洛阳产业发展设置学科专业、建设创新平台，引进和建设一批与洛阳产业契合度高的产业学院、研究生院。支持国内外知名高校在洛阳设立分校或研究机构，提升科技创新人才源头供给能力。