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洛阳将实施社交消费赋能工程 丰富青年业余文体生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.07 08:18

　　下班和朋友逛逛街、约个饭，到小剧场看一场脱口秀；双休日约上好友到体育公园来场攀岩大比拼，再欣赏一场音乐会……未来，洛阳青年的休闲生活将更加有料！

　　日前印发的《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》(简称《方案》)明确提出，我市将实施社交消费赋能工程，通过创新文旅消费模式、丰富发展夜间经济、丰富文体休闲活动等举措，丰富青年业余文体生活，提升城市生活魅力。

　　前不久，知名生活类品牌无印良品将进驻洛阳正大广场的消息在我市青年群体中迅速传播。青年小优对此十分期待：“之前到外地旅游时去过这个品牌的商店，店内商品涵盖生活用品、食品、服装等品类，能满足我们年轻人一站式消费需求，以后在家门口就可以好好逛逛了！”

　　今年以来，洛阳正大广场加大对年轻化品牌的招商力度，增加青年喜闻乐见的商业内容，培育个性化、多样化、品质化的消费新业态，助力青年友好型城市建设。例如，潮流玩具品牌泡泡玛特、真人NPC沉浸式剧场秘境里、沉浸式体验国潮风的唐潮音乐餐厅等均可为青年消费者提供时尚、欢乐的消费体验。

　　《方案》提出，要创新文旅消费模式，围绕青年消费特点，打造沉浸式体验旅游区，引导博物馆、老字号、特色店打造体验式消费场景。引进培育文创头部企业，高质量建设一批大型文旅综合体、文旅街区、文创基地。创造性做好文旅营销，做大做强工艺美术、精品演艺、实景游戏、数字文博等文创产业，提升洛阳城市文化对青年的吸引力。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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