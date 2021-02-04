简约精装修、家具全配套，洛阳市又一处青年人才公寓投用在即！【视频】

3日，洛报融媒记者从洛龙区委组织部获悉，位于炎黄科技园的洛龙区第二座青年人才公寓已完成装修，各类家具家电也已配置到位，即将面向广大青年开放申请。

3日，洛报融媒记者从洛龙区委组织部获悉，位于炎黄科技园的洛龙区第二座青年人才公寓已完成装修，各类家具家电也已配置到位，即将面向广大青年开放申请。这座青年人才公寓各项配置如何？周边有哪些特色配套？小编提前进行了探访，给大家分享下感受：这里可谓拎包可入住、配套一站式、宜居又宜业。

青年人才公寓外观

体验：公寓精装修 拎包可入住

来到位于开元大道与乐天路交叉口，一栋咖啡色的高层建筑顶部，“洛龙区青年人才公寓”的标志十分显眼，彰显了这座楼的身份。这里便是洛龙区即将投用的第二座青年人才公寓。

洛龙区委人才办相关负责人介绍，该公寓楼共15层，洛龙区租赁3到13层，改造了213套公寓作为洛龙区青年人才公寓使用。这座公寓有哪些特点？跟着记者来提前感受一下。

青年人才公寓可拎包入住

——三种户型：

记者实体探访发现，在上下11层的公寓中，每层都有东西两组4部电梯，每层约有20套公寓。

公寓分别有90平方米、60平方米和45平方米三种户型，以45平方米的户型为主。其中，90平方米户型为两室一厅，60平方米户型为一室一厅，45平方米户型为单间，可以满足不同人群的入住需求。

青年人才公寓家具家电一应俱全

——家具齐全：

来到这里，您完全可以实现拎包入住。每一间公寓内，都已经完成了精装修，配备有单独卫生间，以及简单的厨具设施。同时，沙发、桌椅、衣柜等家具，空调、洗衣机、冰箱、抽油烟机等家电均已配套到位。

记者还了解到，这里的公寓配备有专门的物业公司进行管理，公共区域有专门保洁人员承担，确保公共空间整洁有序。