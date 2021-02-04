李春慧：“文艺女青年”带领更多洛阳娃好读书、读好书

“在很暖和的一天，卵变成了999只蝌蚪。蝌蚪们还很小，但是大家很健康、很活泼。爸爸妈妈开心地说：‘快点儿长大啊’！”6日上午，洛阳市洛龙区图书馆管理员、儿童绘本阅读推广人李春慧面对三脚架上已经支好的镜头，开始了又一期绘本分享的线上视频录制，“因为疫情原因，现在的绘本课程都以‘线上+线下’的形式进行。”

青年小档案

姓名：李春慧

年龄：33岁

老家：洛阳

工作岗位：洛龙区图书馆管理员、儿童绘本阅读推广人

青年心声

在我眼中，所谓幸福，就是在自己喜欢的地方做自己喜欢的事情。现在的我是幸福的。

大学毕业后，我曾在外地工作生活过几年，选择回到家乡洛阳，不仅是出于归属感，也是缘于认同感。行走洛阳，读懂历史。洛阳是一座拥有深厚文化底蕴的宜居城市，对于我这种“文艺女青年”来说，这座城市的文化魅力无可比拟，能够在我喜欢的城市从事一份与书籍有关、与阅读相伴的工作，助力更多洛阳娃了解、热爱传统文化，更是让工作成了享受。

“在很暖和的一天，卵变成了999只蝌蚪。蝌蚪们还很小，但是大家很健康、很活泼。爸爸妈妈开心地说：‘快点儿长大啊’！”6日上午，洛阳市洛龙区图书馆管理员、儿童绘本阅读推广人李春慧面对三脚架上已经支好的镜头，开始了又一期绘本分享的线上视频录制，“因为疫情原因，现在的绘本课程都以‘线上+线下’的形式进行。”

李春慧自认是一名“文艺女青年”，“一天不看书就浑身难受”。正因为如此，大学毕业后在深圳做了几年金融相关工作的她，终于还是反抗不过自己内心的声音，毅然决然地打包行李回到家乡，成为一名图书馆管理员。

“读书能让人平静，让人放下生活中的所有烦恼。”李春慧说，一缕阳光、几多墨香，在阅读中放松自我，这便是最好的时光，“阅读的好处太多了，对于系统学习、认识洛阳历史文化也很有帮助。”