洛阳栾川“普法大巴”助力青少年学法守法

12月1日，栾川县人民检察院开展宪法宣传活动，陶湾镇的小学生到该县红色教育基地和该院未成年人普法教育基地接受法治教育和红色教育。
12月1日，栾川县人民检察院开展宪法宣传活动，陶湾镇的小学生到该县红色教育基地和该院未成年人普法教育基地接受法治教育和红色教育。
12月1日，栾川县人民检察院开展宪法宣传活动，陶湾镇的小学生到该县红色教育基地和该院未成年人普法教育基地接受法治教育和红色教育。
据悉，去年开始，该院就租用“普法大巴”接送偏远山区中小学生开展法治教育，在强化青少年法治教育同时，引导青少年传承红色精神。(记者 申利超 通讯员 白全忠 摄)
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