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徐衣显与中国研究型医院学会会长何振喜举行合作座谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.09 08:26

　　昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与中国研究型医院学会会长何振喜一行在洛阳举行合作座谈，双方就推动研究型医院建设、促进医学科技创新转化、共同承办首届全国健康照护行业职业技能竞赛、共建中西部地区健康照护师资培训基地、全国健康照护人才培训示范基地等进行深入交流。

　　徐衣显指出，健康是人民幸福生活最重要的指标，洛阳市委、市政府始终把保障人民健康放在优先发展的战略地位，积极引进优质医疗资源，加快建设健康洛阳。当前，洛阳正坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极、重振新辉煌，政策利好叠加，发展前景广阔，为双方深化合作提供了大机遇、大空间。希望中国研究型医院学会紧密结合建设研究型医院、研究型病房、培养研究型人才的专业优势和“人人持证、技能洛阳”等现实需要，积极推进全国健康照护技能竞赛、师资及人才培训基地建设等合作，努力拓展合作新路径、运营新机制、服务新模式，以重点突破带动医疗科技全方位创新，打造城市医疗服务区域高地，更好满足群众健康、就业等需求。

　　何振喜表示，将尽中国研究型医院学会所能，结合洛阳所需，加快开展全国竞赛、基地建设等合作，并在更高起点上推进研究型医院的理论探索和实践创新，全力打造洛阳品牌，促进洛阳医疗科技创新转化，为健康洛阳、健康河南、健康中国作贡献。

　　贺敏、朱美荣等参加座谈。(记者 孙自豪)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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