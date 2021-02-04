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担心买到假八角香料？中医药专家教你如何辨别真假
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.08 08:17
某超市售卖的八角

　　近日，有不少市民在微信朋友圈转发一则外地的“假八角香料”视频。八角到底有几个角？该如何甄别购买？昨日，记者就此走访农贸市场商户，并向有关中医药专家求证。

　　“这八角咋有10个角？没想到香料也造假！”近日，许昌市一名女士在吃饭时，发现一块八角有10个角，随即拍视频发在相关平台上。记者注意到，因为涉及家庭常用调味品，这条视频引发数万网友讨论，并登上多个平台热搜榜。我市也有不少市民将视频转发至微信亲友群或朋友圈，提醒大家，“听说超过8个角的八角是假的，有毒性”。

　　昨日，记者到关林农贸市场的粮油副食店求证。记者看到，大部分八角的角数为6个至8个，也有9个甚至10个的，将其放在鼻子旁能嗅到香味。对于买八角的注意事项，不少店主直言：“都是从正规渠道批发进货，假的有毒不能卖！”

　　随后，记者来到洛龙区的几家大型超市，超市内散装的八角大多数是8个角，但也有异常的，最多的有13个角。

　　八角到底有几个角？该如何甄别购买？记者随后向全国中药特色技术传承人才、洛阳市中医院中药房主任杨连玉求证。“八角是调味香料，也供药用，只凭角的数量判断八角真假是不科学的。”杨连玉说，八角的角数8个最常见，也有7个角或9个角的，但超过10个角的很少见。

　　杨连玉介绍，市民买到的八角中，如果超过10个角的较多，可能买到了莽草，因为其与八角同属于木兰科八角属的植物且外形相似易被误认，“莽草的角数在10个至13个左右，在晾晒和运输过程中可能出现脱角的情况”。

　　“虽然八角和莽草有相似的外形，但脾性大不一样。八角在日常调味中可直接使用，如炖、煮、腌、卤、泡等，但莽草等‘假八角’大多有毒性，食用后会引发恶心、呕吐等症状，严重者会导致呼吸困难，癫痫甚至死亡。”杨连玉说。

　　在日常生活中该如何挑选八角？杨连玉介绍了一个方法，即“一看二闻三品”。

　　看：看角的形状，真八角一般果形饱满，角形圆钝，成熟时果瓣会炸开，露出里面的果仁。假八角大都果形偏细长，且各个角会呈现钩状弯曲状。

　　闻：真八角有浓郁自然的香味，而莽草等假八角大都味道寡淡。

　　品：在购买八角时可以掰一瓣放在嘴里咀嚼，真八角味道初尝辛辣，后味回甘，而假八角则味道偏酸、麻。（见习记者 李雅君 记者 王博东 通讯员 刘晓飞 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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