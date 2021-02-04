洛阳启动DIP医保支付方式　第一批试运行医疗机构名单公布

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：日前，洛阳启动DIP医保支付方式，据说有11家医疗机构试运行，有没有具体名单？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：日前，洛阳启动DIP医保支付方式，据说有11家医疗机构试运行，有没有具体名单？

洛阳市医疗保障局回复：目前第一批试运行医疗机构为：河科大一附院、洛阳市中心医院、洛阳市妇幼保健院、洛阳市中医院、洛阳市东方医院、洛阳市新区人民医院、汝阳县人民医院、嵩县人民医院、宜阳人民医院、栾川县人民医院、偃师人民医院。

据了解，DIP利用大数据将疾病按照“诊断+治疗方式”组合作为付费单位，医保部门根据全市每年应支付的医保基金总额，确定每个病种的合理支付线，并按此标准向医院进行基金支付。如果医院有诊疗超标的费用，医保基金将不予结算支付，如果医院通过改进管理和优化诊疗流程，为患者省下一部分费用，节余部分就归入医院的盈利。

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