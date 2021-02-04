洛阳一医务工作者捐献造血干细胞 救助北京一名血液病患儿

“老婆，这次我先捐，等你配型成功后我来陪你！”8日，新安县医务工作者李小明顺利捐献200毫升造血干细胞混悬液，去救助北京的一名血液病患儿。病房中，完成捐献的李小明向陪同来的妻子打趣，这一幕感动了在场人员。

“老婆，这次我先捐，等你配型成功后我来陪你！”8日，新安县医务工作者李小明顺利捐献200毫升造血干细胞混悬液，去救助北京的一名血液病患儿。病房中，完成捐献的李小明向陪同来的妻子打趣，这一幕感动了在场人员。

得知初配成功，他比中彩票还高兴

“来吧，开采！”8日清早，李小明走进市中心医院血液科采集室，就利索脱下外套伸出胳膊，这爽快劲儿逗乐了屋内的工作人员。

41岁的李小明是新安县中医院医务科主任兼麻醉科主任，同时也是一名党员。长期从事临床工作，他深知血液对患者的重要性，自2001年就多次参加无偿献血。

2019年，他在无偿献血时了解到另一个“救人”的方式，捐献造血干细胞救治有血液病的患者，当即填表加入中华骨髓库，希望有朝一日能帮到罹患血液疾病的患者。

“今年9月，我从市红十字会得知初配成功的消息，太惊喜了！能够给他人带来生的希望，我很幸运！”李小明说，听说造血干细胞在非血缘关系中配型成功的概率只有几十万分之一，他被同事调侃这是中彩票了，但他心里却比中了彩票还高兴。

随后，李小明按照红十字会工作人员提醒，一步步配合相关采集和体检工作。