孟津区张盘小学校长宋海波：带出乡村小学里的“冠军足球队”

“传球传球！”“注意配合！”8日，在孟津区平乐镇张盘小学，该校足球队的小队员们正在绿茵场上纵情奔跑。这所乡村小学的女子足球队自2017年组建至今已在县区级以上比赛中荣获14个冠军奖项。这份沉甸甸的成绩离不开张盘小学党支部书记、校长宋海波的坚持和付出。

人物简介

姓名：宋海波

最幸福的事：孩子们从最初的羞怯、拘谨，到现在能够在大型赛事上享受比赛。

最感动的事：当教师近30年来，看着曾经的学生成为家长，放心地又把自己的孩子交由我教育。

“传球传球！”“注意配合！”8日，在孟津区平乐镇张盘小学，该校足球队的小队员们正在绿茵场上纵情奔跑。这所乡村小学的女子足球队自2017年组建至今已在县区级以上比赛中荣获14个冠军奖项。这份沉甸甸的成绩离不开张盘小学党支部书记、校长宋海波的坚持和付出。