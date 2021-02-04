孟津区张盘小学校长宋海波：带出乡村小学里的“冠军足球队”

“传球传球！”“注意配合！”8日，在孟津区平乐镇张盘小学，该校足球队的小队员们正在绿茵场上纵情奔跑。这所乡村小学的女子足球队自2017年组建至今已在县区级以上比赛中荣获14个冠军奖项。这份沉甸甸的成绩离不开张盘小学党支部书记、校长宋海波的坚持和付出。
“传球传球！”“注意配合！”8日，在孟津区平乐镇张盘小学，该校足球队的小队员们正在绿茵场上纵情奔跑。这所乡村小学的女子足球队自2017年组建至今已在县区级以上比赛中荣获14个冠军奖项。这份沉甸甸的成绩离不开张盘小学党支部书记、校长宋海波的坚持和付出。
人物简介
姓名：宋海波
最幸福的事：孩子们从最初的羞怯、拘谨，到现在能够在大型赛事上享受比赛。
最感动的事：当教师近30年来，看着曾经的学生成为家长，放心地又把自己的孩子交由我教育。
“传球传球！”“注意配合！”8日，在孟津区平乐镇张盘小学，该校足球队的小队员们正在绿茵场上纵情奔跑。这所乡村小学的女子足球队自2017年组建至今已在县区级以上比赛中荣获14个冠军奖项。这份沉甸甸的成绩离不开张盘小学党支部书记、校长宋海波的坚持和付出。
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