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洛阳市纪检监察系统深入开展解放思想改革创新大学习大讨论活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.06 08:29

　　“李主任，你们是不是又来村里调查干部？”

　　“李主任，今后要多给大家伙儿宣讲政策，市里出台的激励保护党员干部干事创业的措施真好。”

　　1日下午，汝阳县纪委监委开展解放思想改革创新大讨论活动，第三纪检监察室负责人李灿国谈到今年两次到村里开展工作时，村干部与他两次截然不同的对话。

　　一次对话发生在今年4月，另一次是10月。从询问是不是调查处理干部，到希望给大家深入解读激励干部干事创业举措，李灿国与基层党员干部的这番对话，引起了与会人员的深思。大家表示，今年8月23日，全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议召开，会议印发的全市纪检监察机关激励保护党员干部干事创业相关举措等文件，为基层党员干部干事创业增添了动力，也推动了纪检监察干部把正确执纪理念贯彻落实到具体工作中。

　　今年9月，洛龙区纪委监委在查处一起因工作失职失责造成资产流失案件时，鉴于相关责任人在问题暴露后能积极挽回损失，该区纪委监委建议给予其诫勉谈话处理。

　　“问责惩处只是手段，教育挽救党员干部、激励其更好地干事创业才是目的。”洛龙区纪委监委负责人表示，处理这起案件时，纪检监察部门综合考虑各方因素，力争实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一，使干部既体会到纪法的刚性约束，又感受到组织的关心关爱。

　　西工区纪委监委在处置一起公职人员入股经商办企业问题线索时，鉴于当事人入股的情况发生在考录公务员之前，入职后又主动与企业联系积极推进股权转让事宜，在核查期间也能够认识到自己的错误并愿意接受组织处理，经区纪委监委执纪执法办案专题会议审议，启动容错纠错机制，对其进行批评教育，责令作出深刻书面检查。

　　全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议以来，全市纪检监察机关坚持严管厚爱结合、激励约束并重，积极探索创新，加速转变思维方式和工作方式，真正为负责者负责、为担当者担当、为实干者撑腰，激励全市广大党员干部勇担当、敢作为。

　　为进一步解放思想、统一认识，切实把握正确执纪导向，更好激励保护干部担当作为，有力保障市委中心工作，市纪委监委11月底启动了全系统解放思想改革创新大讨论推进会。这次推进会分2个阶段进行，不仅安排有开展监督预防“治未病”工作、提升执纪办案质量等方面的业务培训，还开展全员学习、撰写心得体会、组织演讲比赛、举行研讨交流等活动。目前，各项活动正在有序推进中。

　　“我们要以纪检监察干部的‘辛苦指数’换取洛阳的‘发展指数’，以正确执纪导向激励保护党员干部干事创业内生动力，调动一切积极因素推动洛阳高质量发展。”3日，在宜阳县纪检监察系统“解放思想改革创新”演讲比赛现场，纪检监察干部张洁在演讲中的这番话，赢得与会人员阵阵掌声。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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