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洛阳召开市直机关“解放思想 创新发展”大讨论活动推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.04 08:39

　　昨日，我市召开市直机关“解放思想 创新发展”大讨论活动推进会，深入学习党的十九届六中全会精神及省第十一次党代会、市第十二次党代会精神，对市直机关解放思想大讨论再安排、再部署、再推进，确保取得实实在在的成效。

　　市委常委、秘书长、市委直属机关工委书记王军参加会议并讲话。他指出，解放思想大讨论开展以来，各市直机关找准问题、抓实载体、有力推进，取得了明显成效。要进一步深刻剖析问题，明确工作方向，聚焦追求安逸不想担当、怕被问责不敢担当、本领不强不会担当、不讲政治胡乱担当等问题，坚持以创新引领发展，解决思想僵化、思维固化问题，创新性开展工作，激发动力活力，努力在全市形成解放思想、创新发展的新局面。要找准“小切口”，把深入开展市直机关党组织结对共建“五联五促”活动作为重要工作抓手，通过联省直、联标杆、联企业、联基层、联项目，对标对表、学习先进体制机制，不断强化市场意识，切实推动“五联五促”活动取得实效。要扎实推动解放思想大讨论常态长效开展，深入学习习近平总书记系列重要讲话、指示批示精神，认真学习省委、市委决策部署，向标杆学习，向基层学习，向市场主体学习，不断在实践中增长才干，激励干部担当作为，为建强副中心、形成增长极凝聚共识，以思想大解放更好推动洛阳大发展。（记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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