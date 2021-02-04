洛阳召开“解放思想 创新发展”各县片区推进会 杨骁参加会议并讲话

昨日，我市在嵩县召开“解放思想 创新发展”各县片区推进会，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，贯彻落实省、市党代会精神和全市领导干部会议精神，听取各县解放思想大讨论开展情况，对下一步工作进行安排部署。

昨日，我市在嵩县召开“解放思想 创新发展”各县片区推进会，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，贯彻落实省、市党代会精神和全市领导干部会议精神，听取各县解放思想大讨论开展情况，对下一步工作进行安排部署。

市委副书记、政法委书记杨骁参加会议并讲话。他指出，要充分认识开展解放思想大讨论的重要意义，在对比中认清差距、在思考中发现不足，以更大的力度开展大讨论。要紧盯重要环节，严格落实活动方案部署要求，坚决做到“五破五立”，持续在学习研讨、查摆问题、整改落实三大环节上下功夫，高质量开好专题民主生活会，狠抓问题整改提升，充分借鉴先进先行地区新理念，拓宽发展思路，推动大讨论走深走实。要聚焦关键载体，推动解放思想大讨论成果转化。聚焦创新引领，精准把握县域特点进行深入研究，找准着力点、突破点，形成推动发展的新思路、新办法、新机制，以全面创新开创洛阳高质量发展新天地；聚焦产业发展，加强对产业发展和科技创新规律的研究，着力延链补链强链，培育新的产业集群；聚焦文旅融合，充分发掘利用县域历史文化和山水资源禀赋，把文旅资源优势转化为发展优势；聚焦乡村振兴，认真贯彻落实市委“151”工作部署，创新工作思路、完善工作机制，坚持试点先行、强化要素保障，不断开创“三农”工作新局面。要加强组织领导，各级党委扛牢责任，县委领导班子成员坚持以上率下，把开展大讨论同贯彻落实党的十九届六中全会和省、市党代会精神结合起来，同做好当前各项重点工作结合起来，营造浓厚氛围，强化人才保障，确保大讨论取得扎实成效，为“建强副中心、形成增长极”凝聚广泛思想共识、提供强大精神动力。（记者 孙小蕊）