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洛阳市住房中心发布风险提醒 这家地产经纪公司存在较大风险
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.02 20:29

　　近日，洛阳市住房保障和房产服务中心发布风险提醒，近期，他们在接到群众投诉中发现，洛阳宜居房地产经纪有限公司(位于洛阳市涧西区联盟路联盟小区1-8-102室)，在经营过程中私自收取客户购房定金、购房款，在客户未办成房产交易的情况下，将已收取的定金和购房款迟迟不退还，严重扰乱中介市场秩序，存在较大风险。

　　针对这一情况，洛阳市住房保障和房产服务中心提醒大家，一是如存在类似情况，请及时采取法律途径维护权益，同时将相关材料送至中介所在辖区房管部门进行投诉处理；二是广大群众在通过房地产中介经纪机构购买房屋时，交易双方当事人的交易资金(包括一次性全款或按揭首付款)应当存进存量房资金监管账户进行监管，不要将购房定金和购房款交给房地产中介经纪机构，以免受到不必要的损失。

　　市民如遇到类似情况，可拨打洛阳市住房保障和房产服务中心投诉电话63206063进行投诉。(记者 郭秩铭 通讯员 刘飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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