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老人走失40余小时 洛阳民警助他安全回家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.17 19:49

　　“多亏了你们，真是太感谢啦！” 16日上午，在洛阳市公安局涧西分局重庆路派出所见到走失40多个小时的老父亲时，老人的女儿激动地向民警连声道谢。

　　16日早上7时许，重庆路派出所接警员董妍艳接到群众报警，称涧西区芳华路与衡山路口有一位老人，疑似迷路找不到家了。她通知值班民警张兢等人赶赴现场处警。

　　到达现场后，张兢询问老人情况时，发现老人精神憔悴，虽能说清自己的个人信息，但找不到回家的路，便先安顿好老人。

　　与此同时，董妍艳也通过接警系统和微信朋友圈寻找近日走失老人的相关信息，并把每一张走失老人照片信息发送给现场民警，供其进行比对。经过多方比对，民警找到老人相关信息。

　　民警经进一步核实，联系到了老人的家人。很快，老人女儿赶到派出所，将父亲接回家中。

　　“父亲今年74岁，住在湖南路一小区，身体状况一直不错。14日16时许，老人到家门口的公厕上厕所后，回家时迷路，可能走得太远找不到回家的路了，去过哪里也说不清楚。”老人女儿告诉民警，老人走失后，家人非常着急，通过各种方式，在周边路段、小区几经寻找未果，直到被民警及时发现救助。万幸的是，父亲被找到时身体无恙。

　　民警提醒：随着天气日渐寒冷，高龄老人尽量避免外出，以免生病或发生意外。外出时，尽量有家人陪伴，并随身携带一张有家人信息的卡片，方便及时与家人取得联系。市民一旦发现老人走失，请及时报警求助。(记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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