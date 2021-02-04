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市委组织部部务会(扩大)会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.16 08:34

　　昨日，市委常委、组织部部长何伟主持召开市委组织部部务会(扩大)会议，传达学习党的十九届六中全会、市委市级党员领导干部会议精神，研究部署全市组织系统学习宣传贯彻落实有关工作。

　　何伟指出，学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，是全市组织系统当前和今后一个时期的重要政治任务，要提升站位、迅速行动，切实把思想和行动统一到全会精神上来。要做到“三个结合”，把贯彻落实党的十九届六中全会精神与深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神相结合，与贯彻落实省、市党代会精神相结合，与贯彻落实上级组织部门重要工作部署相结合，把学习宣传贯彻工作不断引向深入。要在“四个方面”下功夫，在深入学习上下功夫，原原本本学，深入思考学，联系实际学，深学细悟确保全会精神入脑入心。要在深刻领会精神实质上下功夫，深入领会把握党的百年奋斗重大成就和历史经验，不断推动学习走深走心走实。要在深度研究上下功夫，着眼全面加强党的建设，深入细致研究工作，进一步找准结合点、切入点。要在深化落实上下功夫，抓好基层党组织建设、领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设、自身建设等工作，真抓实干推动部署要求落地生根，为我市“建强副中心、形成增长极”提供坚强组织保证。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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