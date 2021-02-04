洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显在瀍河区调研时强调：发挥优势争创科技产业社区先行区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.15 08:48

　　13日上午，市委副书记、代市长徐衣显深入瀍河区，调研产业发展、科技创新、文旅融合等工作，强调要坚持创新引领，做强城市功能，发挥文化优势，在建设科技产业社区、青年友好型城市中探索先行，努力为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”凝聚更大力量、发挥更大作用。

　　洛阳长三角新经济产业基地(颐高)项目建设，旨在打造数字经济创业创新生态链。徐衣显来到项目现场，听取产业布局规划，了解项目推进情况，强调要强化“数字经济”思维，优化营商环境，提高发展新经济、服务新产业的能力水平，在数字经济综合应用上取得更多创新成果，推动城市功能提质、服务升级、产业转型，培育壮大高质量发展新动能。在洛阳中车轨道交通装备有限公司，徐衣显详细询问企业当前运营情况和下步发展思路，深入调试车间了解车辆技术性能，勉励企业加快服务化转型，聚焦核心产品，加快制造、维修等全链条发展，促进企业不断做大做强做优。

　　在大北门文化创意产业园，徐衣显走进艺术馆、城市书房、歌舞剧院、非遗会客厅等，与市民群众亲切交谈，认真听取大家对园区业态布局、文创产品、服务质量的意见建议。徐衣显强调，要以建设青年友好型城市为契机，以年轻化消费引领文化创意发展，以市场化改革激发文旅产业活力，以数字化手段提升文旅营销能力，打造更多年轻人喜爱的新产品、新业态、新消费，为市民和游客提供更多“潮”产品、“深”体验，加快把文旅资源优势转化为产业优势、发展优势，吸引越来越多的年轻人来洛创业创新，为城市发展注入源源不断的动力活力。

　　在537科技产业社区项目、联东U谷·洛阳瀍河科技创新谷项目现场，徐衣显仔细询问企业入驻情况，走进企业生产车间了解经营状况，强调要坚持以创新引领发展，把科技创新作为支撑，把人才汇聚作为重点，瞄准产业发展方向，立足洛阳发展所需，健全完善保障机制，吸引更多优质企业入驻，汇聚更多优秀人才资源，筑牢高质量发展产业支撑。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·康复路上的难题：一半是身体 一半是心理
  • ·怕冷，感觉手臂上有虫子爬……这是糖尿病外周神经病变
  • ·她的右眼看不清、他的双腿皮肤溃烂，都跟这个病有关
    		•
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
    逛隋唐城遗址植物园，哪里是重点？
        市区公园秋色之绝，当数隋唐城遗址植物园。那你知道这个时节去隋唐城遗址植物园，哪里最有看头？走哪条路线...
  • ·初冬出动，共赴一场运动之约
  • ·徒步偃师柏峪沟 人在画中游
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
    		•
    		 
    新闻排行
  • 这些区域暖气不热原因查清！洛阳热力...
  • 洛阳市委召开市级党员领导干部会议
  • 供热第一天，这些“热问题”要注意
  • 男子捡到别人医保卡 盗走8000余元获刑
  • 洛阳首位“青年人才”享受到新政红利
  • 有纠纷女子假称“抓小偷” 谁知民警抓...
  • @洛阳人，大张超市500元购物卡（消费...
  • 104岁的李兰英：定量饮食坚持锻炼 精...
  • 大学生回洛迁户口遇难题 社区民警费周...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共1...
    		•
    百姓呼声
    河南省第二儿童医院年底前一期项目将投用
    滨河南路东延什么时候通车？官方回复
    精彩图片
    致敬！洛阳城市供热离...
    初冬时节 洛阳兴洛湖公...
    洛龙区李楼镇：打造国...
    北方永盛：“智”改生...
    精彩热帖

    枯枝一朵傲神都

    洛河初冬景色美

    沙漠驼队

    隋唐红叶美
    /七律 洛阳怀古
    /铁匠爷爷留美名
    /晨光中的九龙鼎
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605