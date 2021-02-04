徐衣显在瀍河区调研时强调：发挥优势争创科技产业社区先行区

13日上午，市委副书记、代市长徐衣显深入瀍河区，调研产业发展、科技创新、文旅融合等工作，强调要坚持创新引领，做强城市功能，发挥文化优势，在建设科技产业社区、青年友好型城市中探索先行，努力为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”凝聚更大力量、发挥更大作用。

13日上午，市委副书记、代市长徐衣显深入瀍河区，调研产业发展、科技创新、文旅融合等工作，强调要坚持创新引领，做强城市功能，发挥文化优势，在建设科技产业社区、青年友好型城市中探索先行，努力为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”凝聚更大力量、发挥更大作用。

洛阳长三角新经济产业基地(颐高)项目建设，旨在打造数字经济创业创新生态链。徐衣显来到项目现场，听取产业布局规划，了解项目推进情况，强调要强化“数字经济”思维，优化营商环境，提高发展新经济、服务新产业的能力水平，在数字经济综合应用上取得更多创新成果，推动城市功能提质、服务升级、产业转型，培育壮大高质量发展新动能。在洛阳中车轨道交通装备有限公司，徐衣显详细询问企业当前运营情况和下步发展思路，深入调试车间了解车辆技术性能，勉励企业加快服务化转型，聚焦核心产品，加快制造、维修等全链条发展，促进企业不断做大做强做优。

在大北门文化创意产业园，徐衣显走进艺术馆、城市书房、歌舞剧院、非遗会客厅等，与市民群众亲切交谈，认真听取大家对园区业态布局、文创产品、服务质量的意见建议。徐衣显强调，要以建设青年友好型城市为契机，以年轻化消费引领文化创意发展，以市场化改革激发文旅产业活力，以数字化手段提升文旅营销能力，打造更多年轻人喜爱的新产品、新业态、新消费，为市民和游客提供更多“潮”产品、“深”体验，加快把文旅资源优势转化为产业优势、发展优势，吸引越来越多的年轻人来洛创业创新，为城市发展注入源源不断的动力活力。

在537科技产业社区项目、联东U谷·洛阳瀍河科技创新谷项目现场，徐衣显仔细询问企业入驻情况，走进企业生产车间了解经营状况，强调要坚持以创新引领发展，把科技创新作为支撑，把人才汇聚作为重点，瞄准产业发展方向，立足洛阳发展所需，健全完善保障机制，吸引更多优质企业入驻，汇聚更多优秀人才资源，筑牢高质量发展产业支撑。(记者 李三旺)