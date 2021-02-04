孟津区返乡乡贤庆瑞锋：田间机器轰鸣 微信订单不停

12日一早，“会盟明渝家庭农场大米”的微信群便响个不停。今年新米刚下来，群主庆瑞锋就忙得不亦乐乎，一边回复群消息，一边安排工作人员碾米、装袋、运输。

“群主在吗？明天给俺送100斤大米吧！”

“我家也要50斤！地址在……”

12日一早，“会盟明渝家庭农场大米”的微信群便响个不停。今年新米刚下来，群主庆瑞锋就忙得不亦乐乎，一边回复群消息，一边安排工作人员碾米、装袋、运输。

田间水稻

庆瑞锋今年42岁，洛阳市孟津区会盟镇双槐村人。以前，他和妻子在郑州经营建材生意，老人和孩子在老家生活。2017年，夫妻俩攒了些积蓄，考虑到老人年事渐高，孩子也需要陪伴，二人决定返乡创业，回到这片熟悉的土地。

种小麦、种水稻，返乡之初的庆瑞锋承包了数十亩地，干起“老本行”。今年，他将种植面积扩大至500亩，其中大豆300亩、水稻200亩。从数十亩到上百亩，种植面积增加的背后是庆瑞锋的农业机械化布局。